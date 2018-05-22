Системы дымоудаления не было по проекту на 30-м этаже гостиницы "Измайлово"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Система дымоудаления на 30-м этаже гостиницы "Измайлово", где произошел пожар, не предусмотрена проектом, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по городу Москве Илья Денисов.

Ранее сообщалось, что возгорание в гостинице "Измайлово" в Москве произошло в сауне на 31-м этаже, его площадь составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет, было эвакуировано порядка 200 человек.

"Система управления эвакуацией сработала в штатном режиме, система блокировки лифтов после начала пожара также сработала в штатном режиме. Система дымоудаления на 30-м этаже проектом не предусмотрена", — пояснил Денисов.

Он добавил, что сауна, где произошло возгорание, также была смонтирована по проекту постройки здания 1980-х годов. Ранее менеджер по связям с общественностью гостиницы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в сауне, но указал 31-й этаж.

По словам Денисова, первые пожарные подразделения прибыли через пять минут после начала пожара. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются проветриванием здания, так как дым после начала пожара заполнил пространство с первого по 30-й этажи.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.