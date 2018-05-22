Двух крымчан, подозреваемых в связи с "Хизб ут-Тахрир"*, взяли под стражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении двоих крымчан, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Ранее крымское управление ФСБ РФ сообщило о задержании двух жителей Бахчисарайского района, которым инкриминируется участие в деятельности террористической организации.
"Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказала собеседница агентства.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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