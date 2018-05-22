Двух крымчан, подозреваемых в связи с "Хизб ут-Тахрир"*, взяли под стражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении двоих крымчан, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

Ранее крымское управление ФСБ РФ сообщило о задержании двух жителей Бахчисарайского района, которым инкриминируется участие в деятельности террористической организации.

"Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказала собеседница агентства.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом РФ организация признана террористической и внесена в список запрещенных.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>