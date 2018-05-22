Экс-главу департамента Росприроднадзора осудили на шесть лет за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Бывший начальник департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу (ПФО) приговорен к шести годам лишения свободы за взятки, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Судом установлено, что экс-руководитель департамента Росприроднадзора по ПФО с июня 2011 по октябрь 2012 года, действуя в составе организованной группы со своим заместителем и директором филиала одного из федеральных бюджетных учреждений, получал взятки в крупном и особо крупном размерах.

"Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений бывший чиновник признал только в последнем слове. Суд, разделив позицию прокурора, признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 300 миллионов рублей", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.