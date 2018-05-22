Суд продлил арест руководителя секты "бога Кузи"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 24 июля срок ареста главного руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, обвиняемого в хищении 215 миллионов рублей вещдоков по делу сектантов, сообщили РИА Новости в суде.

"Срок ареста Цукерману продлен до 24 июля", — сказал собеседник агентства.

Андрею Попову, известному как "бог Кузя", вменяют создание тоталитарной секты и мошенничество. В октябре 2017 года полиция объявила в розыск Цукермана — 59-летнего уроженца Омска, который получил 215 миллионов рублей по фальшивым документам.

Следствие установило, что мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году суд вынес решение о взыскании в его пользу более 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в качестве вещдоков по уголовному делу.

На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.