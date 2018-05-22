Московских водителей просят выбирать пути объезда места ДТП на Кутузовском

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Автомобилистам в столице рекомендуют выбирать пути объезда из-за ДТП на Кутузовском проспекте, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Публикация от Подслушано Москва и МО (@podslushano_v_moscow) 22 Май 2018 в 7:19 PDT

Как сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД, семь машин, в том числе автомобиль скорой помощи, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате чего пострадали шесть человек.

"На Кутузовском проспекте в сторону области в районе дома 48 серьезное ДТП. Автомобили проезжают только по одной полосе. По возможности выбирайте пути объезда", — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД, объехать данный участок можно по Мосфильмовской улице. "На месте работают оперативные службы. Объехать можно по Мосфильмовской улице", — сказали в ЦОДД.