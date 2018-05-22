На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин и скорая

Место столкновения 7 автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. 22 мая 2018

Место столкновения 7 автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. 22 мая 2018

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

В ДТП пострадали шесть человек.

После аварии возникла трехкилометровая пробка, движение сохранилось только по полосе общественного транспорта. В сторону центра движутся две полосы из четырех. Сервис "Яндекс.Пробки" оценил скорость на съезде с Третьего транспортного кольца в семь километров в час.

Водителям рекомендуют объезжать место происшествия по Мосфильмовской улице.