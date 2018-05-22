На Кутузовском проспекте из-за аварии перекрыто четыре полосы из шести

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Четыре полосы на Кутузовском проспекте временно перекрыты из-за аварии с участием шести автомобилей, по предварительным данным, шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

Публикация от Подслушано Москва и МО (@podslushano_v_moscow) 22 Май 2018 в 7:19 PDT

"ДТП с участием шести машин произошло на пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской, временно перекрыты четыре полосы движения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек", — пояснили в пресс-службе управления.

На месте работают сотрудники ГИБДД.