На Кутузовском проспекте из-за аварии перекрыто четыре полосы из шести

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Четыре полосы на Кутузовском проспекте временно перекрыты из-за аварии с участием шести автомобилей, по предварительным данным, шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
"ДТП с участием шести машин произошло на пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской, временно перекрыты четыре полосы движения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек", — пояснили в пресс-службе управления.
На месте работают сотрудники ГИБДД.