Кредиторы попросили суд оценить Bentley Черномырдина-младшего

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Представитель банка ВТБ попросил арбитражный суд Москвы назначить экспертизу с целью определить состояние и стоимость автомобиля Bentley Continental Flying Spur, который бизнесмен Виталий Черномырдин, сын бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, продал незадолго до своего банкротства.

ак передает корреспондент РИА Новости из зала суда, премиальный автомобиль 2008 года выпуска был продан Черномырдиным-младшим гражданину Виктору Яровенко за 240 тысяч рублей. По словам юриста ВТБ, одного из кредиторов бизнесмена, представитель должника ранее пояснил в суде, что у автомобиля на момент продажи был неисправен двигатель и он был не на ходу.

На заседании во вторник представитель банка передал в материалы дела справки о штрафах ГИБДД, выписанных на данный автомобиль в июле 2017 года. Суд в настоящее время рассматривает заявление Руслана Губайдуллина, финансового управляющего Черномырдина, требующего признать сделку по продаже автомобиля недействительной и вернуть его в конкурсную массу должника. Суд пока оставил ходатайство об экспертизе открытым и отложил слушания на 23 августа.

Арбитраж Москвы в апреле признал Виталия Черномырдина банкротом, суд открыл процедуру реализации его имущества. В соответствии с законодательством о банкротстве, суд может признать сделку должника недействительной, если она была совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия судом такого заявления.

Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в арбитраж в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляет более 304 миллионов рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь". Обязательства перед ней оцениваются в 17,7 миллиарда рублей.

Столичный арбитраж ранее отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.