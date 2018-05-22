Полиция ищет жителей Иркутска, которые выпороли попрошайку

ИРКУТСК, 22 мая — РИА Новости. В Иркутске разыскивают горожан, выпоровших попрошайку, который обманом получил у одного из местных жителей крупную сумму денег, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

Полиция в Иркутске разыскивает участников инцидента, видео с которыми, благодаря размещению в соцсетях, стало достоянием гласности. Как следует из видеозаписи, мужчину, обманным путем получившего у горожанина деньги, раздели догола и выпороли ремнем.

"В настоящее время устанавливается место произошедших событий, очевидцы, а также иные детали и обстоятельства необходимые для дачи правовой оценки случившемуся", — сообщил РИА Новости представитель правоохранительного ведомства.

История началась с того, что на проезжей части стоял мужчина в камуфляжной форме с табличкой, на которой была надпись "Люди! Помогите на билет". Один из водителей, остановившись, выслушал историю о том, что парень прилетел к любимой девушке из Симферополя, а она напоила его транквилизаторами и ограбила. Сибиряк посочувствовал несчастному влюбленному и дал ему 40 тысяч рублей на билет домой.

Однако через несколько дней попрошайка снова стоял на дороге, где и повстречался с благодетелем и его друзьями. Закончилась история показательной поркой, сообщил представитель ГУМВД.

Он также отметил, что за последние несколько дней каких-либо сообщений о подобном происшествии в полицию не поступало.