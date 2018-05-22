В Москве-реке нашли расчлененное тело человека

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Фрагменты человеческого тела с признаками насильственного отсечения найдены в Москве-реке, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Между вторым и третьим деревянными пирсами в Москве-реке на северо-западе столицы были обнаружены фрагменты человеческого тела с признаками насильственного отсечения", — сказала она.

Как добавила Иванова, сейчас следователи проводят ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Также устанавливаются личность погибшего.