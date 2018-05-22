ГП назвала число осужденных за коррупцию в первом квартале 2018 года

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 2 тысяч человек осуждены за коррупционные преступления за первые три месяца текущего года, сообщает Генпрокуратура РФ в своем официальном аккаунте в Twitter.

​"2,3 тысячи лиц осуждено за преступления коррупционной направленности в первом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

Подводя итоги прошлого года, Генпрокуратура сообщила, что суды вынесли приговоры в отношении 12,2 тысячи человек по делам о коррупции, из них 1,3 тысячи осужденных служили в правоохранительных органах.