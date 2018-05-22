В Белоруссии возбудили дело после взрыва на заводе

МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Управление Следственного комитета Белоруссии по Минской области устанавливает обстоятельства ЧП на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик "Алкид" в Минском районе, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Ранее МЧС Белоруссии сообщило, что утром во вторник в здании предприятия произошел взрыв. По информации СК, после взрыва возник пожар, были повреждены рядом находящиеся транспортные средства. В этот момент в производственном помещении находились работники. Четверо мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"После локализации пожара следователи с участием сотрудников МЧС и экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия… Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений", — говорится в сообщении Белоног на сайте ведомства.

По ее словам, следователи допрашивают свидетелей, работников и должностных лиц организации, на предприятии изымаются оборудование и документация. Причины ЧП устанавливаются.