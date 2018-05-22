Саратовский губернатор объявил карантин вокруг дома из-за бешенства хомяка

САРАТОВ, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о введении в Саратове карантина вокруг одного из жилых домов после выявления бешенства у хомяка, говорится в документе, опубликованном на сайте официального публикатора региона "Новости Саратовской губернии".

"В связи с установлением заболевания бешенством хомяка, павшего на территории квартиры, постановляю объявить территорию радиусом 100 метров вокруг дома №1Б по улице Омской Саратова неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 мая 2018 года", — говорится в постановлении.

Согласно документу, в неблагополучном пункте запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории и отлов там диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других районах.

Как пояснили РИА Новости в областном управлении ветеринарии, хомяк был не домашним, а диким. По словам собеседницы агентства, взрослые жильцы квартиры принесли животное в квартиру многоэтажного жилого дома, поскольку сам хомяк в квартиру вряд ли бы проник. При этом она отказалась уточнить, где жильцы нашли это животное.