В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном цеху

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании в Раменском муниципальном районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 900 квадратных метров в производственном цеху по адресу: деревня Речицы, улица Совхозная, дом 1. В 12.45 пожар был локализован.

"В 13.30 — ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, к ликвидации последствий пожара привлекались 48 человек и 13 единиц техники.