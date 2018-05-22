На Кубани ушел в отставку глава поселка, где убили многодетную мать

КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости. Глава поселка Псебай Краснодарского края, где произошло резонансное убийство матери пятерых детей, написал заявление об отставке по собственному желанию, депутаты это решение утвердили, сообщили РИА Новости в поселковой администрации.

"Вчера (в понедельник) Павел Анатольевич Жарков написал заявление по собственному желанию, на сессии совета депутатов это решение утвердили. Теперь обязанности главы Псебайского городского поселения выполняет его зам — Алексей Игоревич Букин", — сказал представитель администрации. Жарков руководил поселком с 2009 года.

Ранее сообщалось, что СК по краю предъявил двум молодым людям обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Убийство матери пятерых детей вызвало общественный резонанс.

По данным сообщества в соцсети "ВКонтакте", посвященного новостям Псебая, 18 мая местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу всех должностных лиц. Участники акции также выразили опасение, что, благодаря своим связям, отец подростка сможет помочь сыну избежать наказания. Однако присутствующие на сходе представители власти заверили жителей, что отец подозреваемого не является госслужащим и работает в частной компании. Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СК России.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по горячим следам установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, он был задержан. Как отмечал СК, спустя несколько дней также был установлен и задержан его 20-летний соучастник. По данным следствия, вечером 13 мая текущего года молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртное в кафе поселка Псебай. Там также проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний обвиняемый был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди предложили проводить ее. По дороге, по данным ведомства, подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Оба обвиняемых находятся под стражей.