Самолет Бе-200 МЧС вылетел к хабаровскому поселку, которому угрожает огонь

ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Самолет Бе-200 ЧС с оперативной группой главного управления МЧС России по Хабаровскому краю вылетел из Хабаровска в поселок Чекунда для ликвидации пала травы вблизи населенного пункта, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что пал травы, который располагается в одном километре от поселка Чекунда Верхнебуреинского района, распространяется в сторону населенного пункта. Для тушения огня были направлены дополнительные силы пожарных из соседних поселков, вертолет Авиалесоохраны и пожарный поезд.

"В 17.50 (10.50 мск) 22 мая для оказания помощи в тушении пожара и защите населенного пункта от огня в поселке Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края вылетел самолёт Бе-200 ЧС с оперативной группой главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Самолет-амфибия проведёт авиаразведку и поможет силам наземной группировки быстрее справиться с огнём", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бе-200 за один сброс сливает до 12 тонн воды и может приводняться на водоёмы для дополнительно забора воды.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 30 человек и 7 единиц техники.