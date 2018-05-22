В Смоленской области школьник умер после бега на уроке физкультуры

ВОРОНЕЖ, 22 мая — РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти 15-летнего подростка после бега на уроке физкультуры в Смоленской области, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 21 мая 2018 года во время урока физической культуры в Засижьевской средней школе Ярцевского района мальчику во время разминочного бега стало плохо. Педагогами была вызвана скорая медицинская помощь, ребенок был доставлен в районную больницу, где, несмотря на реанимационную помощь, скончался", — говорится в сообщении.
"Следователями будут допрошены родители, учителя, одноклассники, школьный врач, истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдался ребенок. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи", — отмечает региональное управление СК РФ.