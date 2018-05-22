СК возбудил еще два уголовных дела в отношении армии и нацгвардии Украины

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении армии и нацгвардии Украины, приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

Ранее в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки — один ополченец убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Сообщалось о четырех пострадавших при обстреле города. Позднее в командовании заявили о новой атаке со стороны силовиков.

"В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала Петренко.

По данным следствия, с 16 по 18 мая военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке. Артобстрелы продолжились 19 и 20 мая. Помимо Горловки, были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево. В результате погибли четыре мирных жителя, среди которых три женщины, одна пенсионного возраста. Еще четверо гражданских лиц были ранены.