В Кирове спасли ребенка, полчаса провисевшего на руках на балконе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который почти полчаса провисел на карнизе балкона на шестом этаже, спасли в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

Информация о ребенке, который повис на карнизе балкона в доме по улице Сурикова в Кирове, поступила в правоохранительные органы в понедельник в 16 часов.

"Мальчик попытался выбраться на улицу погулять и сорвался вниз с балкона шестого этажа. В последний момент он успел ухватиться за карниз и повис в воздухе. За руки его держала мать. В это время очевидцы позвонили в полицию. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Один из них зашел в квартиру этажом ниже и помогал удерживать ребенка вместе с соседями до тех пор, пока не приехали спасатели. На высоту шестого этажа была поднята автолестница, и сотрудник ППС Юрий Михеев перебрался на нее с балкона, подхватил ребенка и помог ему спуститься на землю", — рассказали в пресс-службе.

Мальчик, почти полчаса провисевший на высоте шестого этажа, в результате происшествия травм не получил, подчеркнули в пресс-службе.

Между тем следственное управление СК РФ по Кировской области начало проверку по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

"В средствах массовой информации распространяется информации о том, что мать ребенка перед инцидентом наносила ему побои и всячески издевалась. С целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего сотрудниками СУСК РФ по Кировской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального следственного управления.