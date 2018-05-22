Мосгорсуд продлил домашний арест экс-главе "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 июля продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом до 19 июля", — огласил решение судья Андрей Суворов.

СК 16 мая завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа". Уголовное дело насчитывает почти 260 томов.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

В середине мая следствие решило изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде.