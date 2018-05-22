Мосгорсуд продлил домашний арест экс-главе "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 июля продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом до 19 июля", — огласил решение судья Андрей Суворов.
СК 16 мая завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа". Уголовное дело насчитывает почти 260 томов.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
В середине мая следствие решило изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде.