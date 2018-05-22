МЧС полностью ликвидировало возгорание на военном полигоне в Пугачево

Облако дыма над территорией бывшего военного арсенала в Удмуртии в результате пожара. 16 мая 2018

Облако дыма над территорией бывшего военного арсенала в Удмуртии в результате пожара. 16 мая 2018

УФА, 22 мая — РИА Новости. МЧС Удмуртии ликвидировал возгорание сухой травы на территории бывшего арсенала Минобороны РФ, где проводились сбор и утилизация боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

В понедельник региональное управление МЧС Удмуртии сообщало, что на территории бывшего военного арсенала в Пугачево действуют два отдельных очага на площади 100 квадратных метров.

"Вечером в понедельник возгорание было полностью ликвидировано. Из территории бывшего военного арсенала выведена группировка спасателей", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, во время ликвидации пожара вертолеты Ми-8 совершили 196 сбросов воды объемом 989 тонн, а самолет Бе-200 совершил 43 сброса объемом 344 тонны.

В минувшую среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. В четверг специалисты продолжали тушение, сообщалось о ликвидации открытого горения и локализации пожара на 300 гектарах. В пятницу в ГУМЧС РФ по республике сообщили, что жители поселка Пугачево, которых эвакуировали, вернулись в свои дома, доступ в военный городок открыт.