В Псковской области автобус с детьми попал в ДТП, сообщил источник

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Шесть детей пострадали при съезде экскурсионного автобуса в кювет в Псковской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медики сейчас осматривают на месте ДТП шестерых детей. Авария произошла вблизи населенного пункта Цапелька. К месту происшествия направлен резервный автобус.