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Происшествия

Эксперты не нашли оскорбления в карикатуре на Поклонскую и Николая II

08:4522.05.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фотоЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая – РИА Новости. Камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского императора Николая II, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ Елена Матафонова.

Наталья Поклонская на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полиция Камчатки отказалась возбуждать дело из-за карикатуры на Поклонскую
По её словам, в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке местного художника Дениса Лопатина в октябре прошлого года. Авторов заявлений возмутила карикатура на Поклонскую и Николая II, которая ранее также была использована на митинге в защиту фильма "Матильда" в Петропавловске-Камчатском. В рамках доследственной проверки копия плаката была отправлена на экспертизу, а сам художник тогда пояснил, что данное изображение "является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию".

"Согласно выводам эксперта-лингвиста, изложенным в заключении проведённой комплексной культурологическо-лингвистической судебной экспертизы, в представленном на экспертизу материале (копии изображения) не содержится языковых средств, направленных на пропаганду исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе, а также языковых средств, обосновывающих национальное или расовое неравенство", — сказала Матафонова.

Она также отметила, что экспертиза не обнаружила в данном изображении "проявлений негативного отношения к представителю (представителям) власти".

"По результатам проверки и на основании проведённой экспертизы следственными органами было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела", — резюмировала Матафонова.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина вышла в российский прокат 26 октября.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В то же время министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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zhora_vaskin
В подобных историях больше всего удивляет почему всем не всё равно? Какой-то мужик с Камчатки оскорбляет кого-то и их это почему-то волнует. Это странно. Почему вообще должно волновать чего там вякает (рисует) кто-то? Так очень много на кого можно обижаться.
Не говоря уж о том, что известность подобные вещи получают зачастую как раз после сообщений о том, что кого-то они оскорбили. Серьёзно, я вообще об это карикатуре не знал ничего до этой новости.
08:59
22.05.2018
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