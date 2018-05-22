В нескольких районах Камчатки объявили повышенный класс пожарной опасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая – РИА Новости. Повышенный класс пожарной опасности объявлен в нескольких районах Камчатского края до 28 мая включительно, сообщает краевой главк МЧС.

"С 21 мая 2018 года в Тигильском районе в поселке Тигиль установлен пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Со вторника, 22 мая 2018 года пятый класс пожарной опасности устанавливается также в центральной части полуострова — в поселках Долиновка Мильковского района и Козыревск Усть-Камчатского района; в поселке Палана – четвертый класс пожарной опасности", — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отмечают, что при таких показателях пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу. Поэтому вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади в указанных районах в настоящее время значительно повышена.

В этой связи специалисты МЧС рекомендовали жителям региона воздержаться от разведения костров, дымокуров, провести разъяснительную работу с детьми, а также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.