На Курилах возбудили дело из-за долгов по зарплате перед мигрантами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области возбудила административное дело по факту задолженности подрядчика на курильском острове Парамушир перед мигрантами-строителями, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

В понедельник стало известно, что около 70 иностранных рабочих из Киргизии отказались выходить на стройку трёх объектов в Северо-Курильске из-за того, что подрядчик — ООО "СПИРО" — третий месяц не платит им зарплату. Компания объяснила задержки тем, что заказчик — дирекция федеральной целевой программы "Курилы" — несвоевременно оплачивает стройку. Дирекция ФЦП информацию о несвоевременном перечислении средств опровергла.

"В ходе проверки подтвержден факт наличия задолженности по оплате труда в размере 633 тысяч рублей перед 45 работниками. В соответствии с положением об оплате труда на предприятии заработная плата подлежала выплате не позднее 18 мая 2018 года", — говорится в сообщении.

Прокурор Северо-Курильского района внес представление руководителю предприятия и возбудил в отношении организации-работодателя дела об административном правонарушении, сообщили в прокуратуре.

Следственное управление СК оценивает действия работодателя с точки зрения уголовного права.