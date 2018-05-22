В Южно-Сахалинске проверяют обстоятельства крупного пожара в жилом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проверит обстоятельства возникновения крупного пожара в десятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщается во вторник на сайте ведомства.

В понедельник в центре города загорелась кровля десятиэтажного жилого дома на площади 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали более 150 человек, находившихся в здании. Погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 20.45 (12.45 мск). По данным МЧС, в доме полностью сгорела крыша, существенно пострадали квартиры на десятом этаже, незначительно — от подтопления ещё несколько квартир ниже.

"Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Южно-Сахалинска и контролирующих органов организована проверка по факту возгорания в доме №29а по улице Чехова", — говорится в сообщении.

В рамках проверки специалисты оценят соблюдение жилищного законодательства при содержании жилого дома и градостроительных норм при строительстве (ремонте, реконструкции) кровли. Кроме того, прокуратура оценит действия и оперативность уполномоченных лиц при тушении пожара.

Предварительной причиной возгорания пожарные называют детскую шалость с огнём на балконе десятого этажа.