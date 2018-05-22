В Бурятии потушили все лесные пожары

КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Лесные пожары в Бурятии потушены, в том числе ликвидирован очаг возгорания в районе, где погибли лесники, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Курумканском и Кижингинском районах Бурятии. На конец суток все очаги ликвидированы, новых лесных пожаров не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки на тушении работало 160 человек и 34 единицы техники.

Ранее ведомство сообщило, что в Курумканском районе республики в воскресенье была крайне сложная ситуация из-за штормового ветра. В субботу из-за резко изменившего направления ветра в огненную ловушку попали и погибли два лесника, тушивших пожар.