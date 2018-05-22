В Приморье снесли базу отдыха, построенную братом экс-мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. "Спасскцемент" по решению суда снес незаконно построенную на территории Ханкайского заповедника в Приморье базу отдыха, сообщает прокуратура края.

"Спасскцемент" входит в группу компаний "Востокцемент", гендиректор которой — находящийся под следствием Андрей Пушкарев, брат бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В августе 2017 года прокуратура сообщала, что суд обязал "Спасскцемент" снести незаконно построенную на территории Ханкайского заповедника базу отдыха. По данным ведомства, здание возведено компанией на участке, на котором не разрешено строительство, а объекты комплекса не оборудованы сооружениями, которые обеспечивают охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

"Решением Спасского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора, указанное здание признано самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность по его сносу. В настоящее время решение суда исполнено, незаконно возведенное здание базы отдыха снесено", — сообщает прокуратура.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента", считает следствие.

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 миллиона рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.