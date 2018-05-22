На Камчатке проверяют объекты ЖКХ после гибели ребенка в сточной цистерне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая – РИА Новости. Провести проверку фактического состояния объектов и сетей инженерной инфраструктуры, а также прилегающих к ним территорий поручил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин после гибели ребёнка в сточной цистерне в селе Крутоберегово, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее региональное следственное управление СК возбудило по данному факту уголовное дело. По данным следствия, трагедия произошла 15 мая. Тело девочки 2012 года рождения было обнаружено в сточной цистерне в 30 метрах от дома в поселке Крутоберегово Усть-Камчатского района. Люк цистерны был не закрыт.

"То, что этим вопросом вплотную занимаются следственные органы, совершенно не означает, что муниципалитет и представители государственных органов, которые должны держать ситуацию под контролем, могут отстраниться. Главе района – в максимально короткие сроки разобраться в причинах, по которым могла произойти такая чудовищная ситуация. Виновных в гибели ребенка нужно наказать по всей строгости закона", — приводит пресс-служба слова Илюхина.

Отмечается, что в настоящее время главами муниципальных образований Камчатки и руководителями ресурсоснабжающих предприятий созданы рабочие группы, которые ведут проверки всех потенциально опасных коммунальных объектов.