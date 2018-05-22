На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи на Камчатке, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие зафиксировано в понедельник поздно вечером по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 95,8 километра в 56 километрах северо-восточнее посёлка Ключи Усть-Камчатского района", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,9. По данным сейсмологов, в посёлке Ключи землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.

В свою очередь в краевом главке МЧС отметили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.