Прохоров подал к Навальному иск на один рубль

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бизнесмен Михаил Прохоров подал в суд иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

"В иске он требует опровержения несоответствующей действительности информации и компенсацию морального вреда в размере 1 рубля", — сказала она.

Суть претензий в суде не пояснили. Согласно карточке дела, иск зарегистрирован в суде, однако решение о том, принимать ли его к рассмотрению, пока не принято.