На трассе Ялта-Севастополь в ДТП погибли женщина и ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ДТП с тремя машинами произошло в Крыму: два человека, в том числе ребенок, погибли, четверо пострадали, сообщает крымское управление МВД РФ.

Авария произошла на трассе Ялта-Севастополь в районе Стройгородка.

"Произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, из них два человека погибли, в том числе ребенок", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, один из участников ДТП – водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону автодороги Ялта-Севастополь, на закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения. Там иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, после чего ее отбросило в сторону, где произошло столкновение с автомобилем Kia.

"В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля ВАЗ, а также ее пассажир — ребенок возрастом около 3 лет. Кроме того, пострадал водитель и три пассажира автомобиля Kia", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, туда выехали руководители МВД по Крыму.