СК завершил расследование дела на экс-замглавы Курской области Зубкова

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова и его сообщников, обвиняемых во взяточничестве, сообщает представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ получение взятки; дача взятки; пособничество в даче взятки; посредничество во взяточничестве.
В рамках расследования арестованы дорогостоящие дом и машина, принадлежащие Зубкову, отметила она.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", — сказала Петренко.