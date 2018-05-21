СК завершил расследование дела на экс-замглавы Курской области Зубкова

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова и его сообщников, обвиняемых во взяточничестве, сообщает представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, а также Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой", — сказала Петренко.

Она уточнила, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ получение взятки; дача взятки; пособничество в даче взятки; посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, осенью 2015 года Зубков через посредника Занина и при пособничестве Кретовой получил от учредителя строительной компании Филимонова взятку в виде гаража стоимостью более 1,2 миллиона рублей. "Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение Зубковым противоправных действий по выдаче указанной строительной компании заключения на ввод в эксплуатацию построенного объекта недвижимости", — рассказала представитель СК.

В рамках расследования арестованы дорогостоящие дом и машина, принадлежащие Зубкову, отметила она.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", — сказала Петренко.