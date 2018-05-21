В Астрахани передали в суд дело о нападении на полицейских

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Семеро членов незаконного вооруженного формирования, к которому принадлежали напавшие в апреле прошлого года на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет РФ.

Установлено, что с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года приверженцы радикального ислама Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев создали на территории Астрахани незаконное вооруженное формирование. Они также являлись приверженцами одной из запрещенных в РФ террористических организаций.

Четвертого апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев и еще двое участников незаконного вооруженного формирования расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Преступники завладели табельным оружием и скрылись. Кроме того, в ночь на 6 апреля прошлого года те же лица ранили трех сотрудников Росгвардии. Позже все четверо были ликвидированы.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 организаторов и участников незаконного вооруженного формирования, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в зависимости от роли каждого, "остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования".

Расследование уголовного дела завершено, семеро сообщников ликвидированных бандитов предстанут перед судом, сообщили в СК.