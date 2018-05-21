В Астрахани передали в суд дело о нападении на полицейских

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Семеро членов незаконного вооруженного формирования, к которому принадлежали напавшие в апреле прошлого года на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет РФ.
Четвертого апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев и еще двое участников незаконного вооруженного формирования расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Преступники завладели табельным оружием и скрылись. Кроме того, в ночь на 6 апреля прошлого года те же лица ранили трех сотрудников Росгвардии. Позже все четверо были ликвидированы.
В ведомстве сообщили, что в зависимости от роли каждого, "остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования".
Расследование уголовного дела завершено, семеро сообщников ликвидированных бандитов предстанут перед судом, сообщили в СК.