Защита обжаловала арест бывшего замминистра культуры по делу о хищениях

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Адвокаты подали жалобу на арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого по делу о хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, сообщили РИА Новости в суде.

"Адвокаты подали жалобу на решение суда об аресте Пирумова", — сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы 18 мая отправил Пирумова под арест до 16 июля.

По словам следователя, ни Пирумов, ни другие фигуранты дела: бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо — виновными себя не признают.

Ранее все трое уже были осуждены по громкому "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. По новому делу им грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам самого Пирумова, контракт на реконструкцию Эрмитажа был заключен через электронный аукцион, поэтому повлиять на него якобы было невозможно.