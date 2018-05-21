Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 21 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в понедельник продлил срок ареста трем обвиняемым по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", который унес жизни 60 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках дела задержаны восемь человек. Как сообщалось ранее, семь фигурантов были арестованы до 25 мая. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности.

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 21 мая 2018 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Соболева, Никитина и Антюшина", — говорится в материалах инстанции.

Согласно решению суда, до 24 августа под стражей останутся технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, сотрудник компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре.

Отмечается, что постановления пока не вступили в законную силу.

Кроме того, в суд поступили материалы уголовного дела по факту пожара в "Зимней вишне" о продлении срока содержания под стражей в отношении управляющей ТЦ Надежды Судденок, руководителя обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, гендиректора компании-собственника здания Юлии Богдановой и экс-главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ходатайства планируется рассмотреть в ближайшие дни.