Появилось видео допроса участника ячейки экстремистов в Крыму

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео допроса участника экстремистской группы в Крыму, которую создал помощник депутат Рады Украины Мустафа Джемилев. На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте из-за риска для мирных жителей.

Провокация против крымских татар

Группировку сформировали в Харькове по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова. В нее входили помощник депутата Эрол Велиев, а также боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

Экстремисты планировали преступления для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове.

Так, Стешенко намеревался устроить провокацию накануне годовщины подписания указа президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Кроме того, в январе экстремисты попытались поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью. За это им обещали 500 долларов.

Стешенко "раскрыли" в апреле при въезде в Крым. Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно. Они объявлены в федеральный розыск.

Поджог не удался

Крымский муфтий рассказал подробности нападения экстремистов на его дом.

"В ночное время, ориентировочно около трех часов ночи, раздался грохот, супруга увидела в окне вспышку. Решили, что это молодежь на улице балуется пиротехникой, и не обратили особого внимания", — сказал он.

Когда утром муфтий выезжал на работу, то нашел следы поджога от бутылок с горючей смесью, так называемым "коктейлем Молотова". По его словам, бутылки, которые попали в дом, не воспламенились, загорелись только те, которые попали в забор. Абаев заявил, что тем же утром обратился в правоохранительные органы.

Муфтий подчеркнул, что был шокирован, когда узнал причины, которые побудили экстремистов совершить такое преступление.

Зависть из-за успехов

Раскрытие экстремистской группировки в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин.

"Крым всегда был точкой приложения для определенных религиозных течений. При этом некоторые организации даже стремились привлечь сюда ресурсы определенных сил с Ближнего Востока, используя их в своих интересах", — заявил политолог.

По его словам, в текущей ситуации, когда Крым представляет собой динамически развивающийся регион, а в соседнем государстве существует так называемый "Меджлис"*, можно ожидать самых радикальных действий.

Он предположил, что действия "Меджлиса"* в определенной степени связаны с завистью из-за успехов полуострова после возвращения в Россию.

"Крым без Украины демонстрирует серьезные успехи, а "Меджлис"* за два десятка лет фактически ничего не построил, не создал, а только доставлял неприятности — не как крымско-татарский народ, который он якобы представлял, а как организация, которая создавала неудобства гражданам и нарушала законы", — заключил Батурин.

*Экстремистская организация, запрещенная в России