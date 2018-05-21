Под Саратовом передали в суд дело о хищении в теплоснабжающей компании

САРАТОВ, 21 мая – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший директор МУП "Тепло", занимающегося теплоснабжением в городе Марксе Саратовской области, предстанет перед судом по обвинению в присвоении почти 19 миллионов рублей и афере на 1,95 миллиона рублей, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

По версии следствия, с ноября 2014 года по апрель 2017 года обвиняемый похитил путем присвоения и растраты 18,879 миллиона рублей, которые систематически списывались со счетов МУП "Тепло" на счета подконтрольных фигуранту дела коммерческих организаций за работы по режимной наладке котлов в котельных, которые на самом деле не проводились. Следователи установили, что затем средства со счетов коммерческих фирм были обналичены и похищены обвиняемым.

Кроме того, следствие считает, что в 2016 году обвиняемый обманом похитил у местного предпринимателя 1,95 миллиона рублей, обещая якобы передать эту сумму своему знакомому — бывшему главе администрации района в качестве взятки за решение вопросов по аренде двух земельных участков.

"Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его в инкриминируемых преступлениях, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В СК уточнили, что по требованию следствия на принадлежащие обвиняемому и его супруге земельные участки, нежилые здания, автомобиль и ювелирные изделия общей стоимостью около 2,4 миллиона рублей наложен арест.