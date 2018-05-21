В Рязани загорелось хранилище теплоизоляционных материалов

ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Возгорание 300 квадратных метров битумного хранилища на заводе по производству теплоизоляционных плит произошло в Рязани, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16.04 мск 21 мая, на место выехали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава.

"Загорание в битумном хранилище, площадь около 300 квадратных метров, локализовано в настоящее время. Угрозы распространения нет, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел на предприятии "Техноплекс", которое занимается производством теплоизоляционных плит. На данный момент в ликвидации возгорания задействованы 10 пожарных машин.