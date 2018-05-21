СК опубликовал видео падения парашютистов в Татарстане

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры падения двух парашютистов в Татарстане.

Ранее стало известно, что в республике в результате несчастного случая во время прыжка погибли два человека.

Инцидент произошел в Мензелинском районе Татарстана. Во время свободного падения один из спортсменов влетел в раскрывшийся парашют другого. В ролике видно, как после приземления члены команды подбегают к пострадавшим, чтобы проверить их состояние.

"В результате полученных телесных повреждений один скончался в карете скорой помощи, второй — спустя несколько часов в больнице. Со слов работников аэроклуба, оба имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого", — отмечают в СК.

По факту гибели спортсменов проводится прокурорская проверка.