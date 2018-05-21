Мосгорсуд утвердил отказ райсуда перевести Малобродского под домашний арест

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящего суда, отказавшего Следственному комитету РФ в переводе из СИЗО под домашний арест фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без изменения", — сказала судья.

Следователь ранее поддержал жалобу защиты. Как он отметил, отпал риск, что Малобродский, имеющий израильское гражданство, скроется за рубежом, так как посольство Израиля дало гарантию невыдачи Малобродскому проездных документов без разрешения на то следствия.

Басманный суд отказал СК РФ в переводе Малобродского под домашний арест, поскольку следователь представил те же доводы, что и ранее при продлении продюсеру срока заключения под стражу. Кроме того, Генпрокуратура выступала против освобождения Малобродского. В середине апреля суд удовлетворил требование СК РФ, который был категорически против перевода обвиняемого под домашний арест, о продлении продюсеру срока стражи до 19 июля. Аналогичную просьбу – о продлении содержания фигуранта в СИЗО – суду специальным письмом выразило министерство культуры РФ, признанное потерпевшей стороной по делу.

Спустя неделю СК РФ обратился в суд с просьбой о смягчении меры пресечения. Свое новое ходатайство комитет объяснил возрастом Малобродского (60 лет) и состоянием здоровья. А Минкульт РФ, изначально объяснивший позицию "своим процессуальным статусом", заявил, что подписавший письмо в суд сотрудник не имел на то полномочий, более того, глава ведомства Владимир Мединский выразил надежду на освобождение продюсера.

Генпрокуратура тем временем выступила против смягчения меры пресечения, не видя для этого оснований. Суд согласился с надзирающим органом, объяснив отказ в переводе из СИЗО под домашний арест тем, что "доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения".

Через неделю после отказа следствие обратилось в Басманный суд с новым ходатайством о смягчении меры пресечения Малобродскому, но суд 10 мая отказался его рассматривать. Из-за такого решения фигуранту стало плохо и "скорая" госпитализировала его в больницу. В связи с этим следствие решило отменить ранее избранную меру пресечения и отпустило его под подписку о невыезде.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.