В Калуге гражданка Китая пыталась подкупить сотрудников ФСБ айфонами

БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Гражданка Китая задержана в Калужской области после попыток дать сотрудникам УФСБ взятку смартфонами iPhone X за решение вопроса об освобождении 26 соотечественников, нелегально трудившихся на территории области, сообщает СУ СК по региону.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Китайской Народной Республики, она подозревается в "даче взятки".

"Сначала женщина предложила двум сотрудникам купить современные смартфоны iPhone X, а затем — стоимость этих телефонов в денежном выражении. Передача денежных средств осуществлялась под контролем сотрудников регионального УФСБ. При передаче сотруднику 100 тысяч рублей женщина была задержана с поличным", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 мая этого года подозреваемая попыталась договориться с сотрудниками УФСБ России по Калужской области об освобождении задержанных накануне 26 граждан Китая, которые нарушали режим пребывания на территории Российской Федерации и нелегально трудились на сельхозработах в Тарусском районе.