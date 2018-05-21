В Москве арестовали обвиняемого в попытках изнасилования девушек в парке

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 31-летнего мужчину, который, гуляя по парку на востоке столицы, дважды покушался на изнасилование девушек, в обоих случаях жертвы смогли дать ему отпор, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, днем в минувшую среду обвиняемый, прогуливаясь в одном из столичных парков, напал на ранее незнакомую 18-летнюю девушку и попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала ему активное сопротивление и убежала. Продолжая прогулку, обвиняемый напал еще на одну девушку, но та тоже смогла вырваться и убежать.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности", — сказала Иванова.