Медики рассказали о состоянии раненного при нападении на храм в Чечне врача

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости. Состояние детского хирурга, раненного во время нападения боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном в субботу, тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального Минздрава.

Как сообщили ранее РИА Новости в Минздраве Чечни, заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской центральной районной больницы Федор Напольников получил огнестрельное ранение в область грудной клетки во время нападения боевиков на церковь Архангела Михаила, в результате чего было повреждено легкое. Его прооперировали в 9-й грозненской городской больнице.

"Состояние тяжелое, но стабильное, поскольку он перенес операцию. Отрицательной динамики нет, угроза жизни миновала. Надеемся на скорое выздоровление", — отметил собеседник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам 19 мая, что четверо боевиков проникли на территорию церкви Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, убит один прихожанин храма.