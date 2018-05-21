Свидетель рассказала о расспросах юношей про храм в Грозном до нападения

ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости. Двое юношей приходили на территорию храма Архангела Михаила в Грозном и интересовались расположением построек за два дня до нападения, рассказала РИА Новости прихожанка церкви Тамара Погорелова.

В субботу, как сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУМВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

"Это было в четверг. Я набирала воды в кране, увидела двух молодых людей во дворе, они интересовались, что где находится. Спросили про дом священника: "А это что?" Я ответила. Затем показали на котельную, я им говорю: "Не видите, труба торчит, это же котельная". Еще интересовались детской площадкой, спрашивали: " Тут дети священника играют?" Я сказала, не только, приходят и другие, дети прихожан, соседи", — рассказала женщина.

По ее словам чрезмерное любопытство посетителей не вызвало опасений, поскольку это были обычные пацаны, ничем не выделялись. К тому же, отметила Погорелова, в церковь часто приходили разные люди, туристы, посмотреть храм или пообщаться, любой желающий мог пройти во двор храма, охрана не препятствовала.

"Они задавали много вопросов, я сказала: "Вы что тут, разведку делаете?" В ответ они посмеялись и ушли. Одного я хорошо запомнила, он был светлый. Не могу утверждать, что они были среди нападавших, я их лиц не видела", — подчеркнула женщина.

Во время нападения она находилась в храме, удерживала с другими прихожанами дверь, в которую ломились боевики. "Первую ночь вообще не могла заснуть, но потихоньку отхожу. Поднялась на колокольню, там горшки цветочные побиты. Убираем, чистим все, приводим в порядок территорию", — добавила Погорелова.