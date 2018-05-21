Крымский муфтий рассказал подробности нападения экстремистов на его дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев рассказал РИА Новости в понедельник, что план группы экстремистов, пытавшейся поджечь его дом в январе 2018 года, провалился.

Ранее в понедельник ФСБ РФ сообщила, что вскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова. Экстремисты планировали совершить преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на территории Крыма. В январе этого года экстремисты совершили попытку поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью. Один из участников экстремистской группы задержан, еще двоим обвинения предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

"В ночное время, ориентировочно около трех часов ночи, раздался грохот, супруга увидела в окне вспышку. Решили, что это молодежь на улице балуется пиротехникой, и не обратили особого внимания. Утром, выезжая на работу, обнаружили следы поджога от бутылок с горючей смесью, так называемым "коктейлем Молотова". Бутылки, которые попали в дом, к счастью, не воспламенились, загорелись те, которые попали на забор. Злоумышленники скрылись. Утром после обнаружения поджога, мы обратились с заявлением в правоохранительные органы", — сказал РИА Новости Аблаев.

Муфтий подчеркнул, что он был шокирован, узнав причины, которые побудили экстремистов совершить данное преступление.

Следственным подразделением УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" и статьей "Участие в экстремистском сообществе".

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