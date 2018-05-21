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Происшествия

Крымский муфтий рассказал подробности нападения экстремистов на его дом

15:1821.05.2018
(обновлено: 16:20 21.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМуфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Архивное фотоМуфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев рассказал РИА Новости в понедельник, что план группы экстремистов, пытавшейся поджечь его дом в январе 2018 года, провалился.

Экстремистов задержали за поджог здания в Крыму. Кадры с камеры наблюдения
© ФСБ РФ
Опубликовано видео допроса участника экстремистской группы в Крыму
Ранее в понедельник ФСБ РФ сообщила, что вскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова. Экстремисты планировали совершить преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на территории Крыма. В январе этого года экстремисты совершили попытку поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью. Один из участников экстремистской группы задержан, еще двоим обвинения предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

"В ночное время, ориентировочно около трех часов ночи, раздался грохот, супруга увидела в окне вспышку. Решили, что это молодежь на улице балуется пиротехникой, и не обратили особого внимания. Утром, выезжая на работу, обнаружили следы поджога от бутылок с горючей смесью, так называемым "коктейлем Молотова". Бутылки, которые попали в дом, к счастью, не воспламенились, загорелись те, которые попали на забор. Злоумышленники скрылись. Утром после обнаружения поджога, мы обратились с заявлением в правоохранительные органы", — сказал РИА Новости Аблаев.

Флаг России в Бахчисарае. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В Крыму создали совет крымско-татарского народа
Муфтий подчеркнул, что он был шокирован, узнав причины, которые побудили экстремистов совершить данное преступление.

Следственным подразделением УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" и статьей "Участие в экстремистском сообществе".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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nnn1
Молодцы ребята,правда несколько переиграли,нормальный человек сразу поймёт,что никакой группы нет,а это просто розыгрыш,ну а для дикарей сойдёт,так что нормально.
15:48
21.05.2018
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Вадим Багор
Всё это во всех подробностях изложить Рустаму Кадырову, он найдёт способ как Мустафу Джамилиева доставить в Чеченскую республику и объяснить как нужно себя вести истинным мусульманам.
15:47
21.05.2018
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