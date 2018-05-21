Жительница Костромы пыталась незаконно сбыть 2,5 килограмма золота

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Жительница Костромы стала фигурантом уголовного дела после попытки незаконно сбыть 2,5 килограмма золота на сумму более 6,6 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержана жительница города Костромы, которая пыталась сбыть 2,5 килограмма золота на общую сумму более 6,6 миллиона рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из УМВД России по Костромской области и ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Теперь слитки и гранулы золота являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

По данным следствия, подозреваемая занималась незаконной реализацией золота в банковских слитках и гранулах. Ее клиентами были владельцы частных ювелирных мастерских в Костроме и Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.