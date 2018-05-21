Суд направил на новое рассмотрение дело националиста Марцинкевича

Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017

Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мосгорсуд направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение дело националиста Максима Марцинкевича (известен под прозвищем "Тесак"), осужденному по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение суда в отношении Марцинкевича отменить, направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение", — огласила решение судебная коллегия.

Таким образом суд отменил решение суда первой инстанции в отношении Марцинкевича по части 2 статьи 162 ("Разбой") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Аналогичное решение суд вынес в отношении Евдокима Князева, но оставил его и Марцинкевича под стражей до 21 августа 2018 года.

Также суд смягчил приговор Роману Максимову до 4 лет и 10 месяцев общего режима, Александру Шанкину до 5 лет и 10 месяцев общего режима, Дмитрию Шельдяшову до 5 лет 10 месяцев строгого режима. Дело в отношении Шельдяшова по части 3 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") было направлено на новое рассмотрение.

Приговор другим фигурантам был оставлен без значительных изменений.

Бабушкинский суд Москвы 27 июля 2017 года признал "Тесака" виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет. Его подельник Дмитрий Шельдяшов также получил 10 лет колонии строгого режима. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены к трем годам колонии общего режима. Евдоким Князев получил восемь лет общего режима, Роман Максимов — пять лет, Михаил Шаланкевич — шесть лет. Самый молодой участник движения Александр Шанкин, которому на момент преступления не исполнилось 18 лет, был приговорен судом к шести годам воспитательной колонии.

"Тесак" также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. Марцинкевич ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.

Теперь Марцинкевич и девять его соратников признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это делалось в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".