Житель Тюменской области избил фельдшера из-за ее "медлительности"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мужчина в Тюменской области угрожал фельдшеру убийством и ударил ее по голове за слишком медленное оказание помощи его матери, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 17 мая 2018 года на станцию скорой помощи поступило сообщение о необходимости оказания медпомощи женщине в селе Новопетрово. Из-за значительной удаленности населенного пункта от станции скорой помощи на место была направлена фельдшер Новопетровского ФАП ГБУЗ ТО "Областная больница №11".

"После прибытия по указанному адресу фельдшер стала оказывать неотложную медицинскую помощь больной женщине. В это время сын больной, решив, что медицинская помощь его матери оказывается слишком медленно, разозлился и высказал угрозу убийством в адрес фельдшера и нанес медицинскому работнику удар кулаком по голове", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", добавляет СК.