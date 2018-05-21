В Южно-Сахалинске потушили крупный пожар в жилом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Крупный пожар в жилом доме в Южно-Сахалинске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Пожар возник в понедельник в центре города — загорелась кровля 10-этажного жилого дома на площади 700 квадратных метров. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже. Пожарные эвакуировали более 150 человек, находившихся в здании. Погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 17.06 (9.06 мск).

"Пожар в жилом многоэтажном доме Южно-Сахалинска ликвидирован в 20.45 (12.45 мск)", — говорится в сообщении.

Ранее региональные власти сообщили, что после оценки ущерба окажут материальную помощь жильцам, чьи квартиры пострадали от пожара. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Приступить к восстановлению сгоревшей части дома планируют уже утром во вторник.